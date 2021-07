« On leur a interdit d’exercer la violence impunément dans la rue, ils sont allés s’attaquer aux enseignants. On est dans quel pays ? Comment on peut permettre à un étudiant d’aller exercer la violence sur le corps professoral de façon continue et répétée ? C’est ça qui n’est pas acceptable », s’exclame-t-il.

« Les sanctions sont méritées et ce sera comme ça dorénavant. Chacun assumera pleinement sa responsabilité. Si on exerce la violence dans l’université, on n’a plus sa place à l’université. Il faut s’en féliciter », déclare Cheikh Oumar Anne.

