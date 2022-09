Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, a réaffirmé, mercredi, l’inaliénabilité du patrimoine foncier de l’Ecole supérieur d’économie appliquée (ESEA) et celui de toutes les universités publiques sénégalaises. ‘’En tout état de cause, le patrimoine foncier de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar sis à l’Ecole supérieur d’économie appliquée (ESEA) ou ailleurs, les bâtiments pédagogiques et sociaux, de l’Université Iba Der Thiam de Thiès demeurent inaliénables’’, a-t-il indiqué dans un communiqué parvenu à l’APS. Le ministre de l’Enseignement supérieur réagit ainsi à la levée de boucliers provoquée par une information rapportée par plusieurs journaux et faisant état de l’attribution d’une partie du patrimoine foncier de l’ESEA à un groupe privée qui prévoirait d’y construire des résidences diplomatiques.

