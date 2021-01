Il ajoute : «Diary Sow a fait tout ce dont le Sénégal et sa famille attendaient d’elle en se hissant au rang des étudiants dits de l’excellence, dans le respect et la discipline. Nous prions pour son retour, saine et sauve. Je suis de très près cette affaire, en étroite collaboration avec les autorités françaises et la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal en France. Le président de la République aussi suit de très près cette affaire pour laquelle il est informé en temps réel.» Il salue la résilience de sa famille «qui montre sa foi en Dieu, manifestée dans ces moments de douleur, particulièrement sa maman qui fait preuve de sagesse depuis l’annonce de la disparition de sa fille».

A Malicounda, Cheikh Oumar Hann a magnifié le parcours de l’étudiante qui est «une fierté pour la Nation sénégalaise et la communauté estudiantine du Sénégal et de la diaspora. En tant que ministre de tutelle, nous exprimons toute notre solidarité ainsi que celle du chef de l’Etat, de l’ensemble du gouvernement et de tout le Peuple sénégalais à sa famille et à ses proches».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy