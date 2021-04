“Les djihadistes ont dit qu’ils ont besoin d’une façade maritime. Ils ciblent clairement le Sénégal et le Bénin. Le Bénin leur fait un passage très long avec la Côte d’Ivoire et d’autres pays alors que le Sénégal c’est direct. Nous devons tous prendre conscience que la situation de notre pays n’est plus celle qu’elle était avant. Notre pays est convoité, envié et infiltré. Les réseaux dormants sont sur place et ils commencent à s’activer“, prévient le parlementaire.

