« Cette bonne cause réuni toutes les belles âmes . Chaque année notre association habillait que 2 daaras pour les fêtes . Mais pour cette tabaski nous allons habiller plus de 300 enfants et ceci grâce à notre cher cheikhou kouyate et sa Fondation Cheikhou Kouyate un lion qui rugi mais pas de colère mais de bonté a conquis le cœur des enfants .Yalnalène YALLaH Faye nianalène ko la famille.

