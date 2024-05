Chers gouvernants, ressaisissez-vous ! (Par Thierno Bocoum)

Attention à ne pas s’embourber dans la zone de confort de l’Etat de grâce.

Des promesses non respectées, des délais dépassés, une confusion de rôles… Et tout est assumé et justifié par « ils viennent d’arriver »

Comme si s’installer fraîchement devant un volant permet au conducteur de violer allègrement les règles du code de la route.

Vos promesses fermes du « projet » ont suscité beaucoup d’espoir et occasionné des sacrifices.

Ne l’oubliez jamais !

Vous ne devez pas vous inscrire dans une logique de matéisme.

La rupture c’est maintenant pour ce qui a été promis et faisable maintenant. Pas d’attente sur des promesses fermes dont la réalisation est à votre portée.

Ressaisissez-vous !

Thierno Bocoum

Président AGIR