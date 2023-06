Ce monsieur qui ne cesse de revendiquer tout feu tout flamme son patriotisme et son amour pour notre Sénégal, ce même monsieur qui nous avait vendu son fameux » WÉR NDOMBO » face au régime de WADE. Ce même monsieur qui est aujourd’hui muet comme une carpe face à la situation critique que traverse notre pays ce qui m’améne aujourd’hui à me poser des questions sur ces réelles motivations en 2012. Présentement les masques tombent y compris le sien et nous sommes tous conscients que vous n’avez jamais été avec ce peuple qui vous a tant donné, ce peuple qui consommait et appréciait tout ce que vous leur servez, ce peuple qui a fait votre succès et votre popularité. Hier FÉKÉ MOLASI BOLÉ WONE Aujourd’hui FÉKÉ BOLÉWOULASSI c’est vraiment dommage mais fort heureusement désormais vous ne pourrez plus tromper votre monde.

