Le chômage des jeunes est une question complexe qui touche de nombreux pays africains. Les conséquences de ce fléau sont multiples et profondément préoccupantes. « Les jeunes, frustrés et désespérés, se retrouvent confrontés à des défis majeurs, tels que le manque d’emploi, l’isolement social et le manque de compréhension de la part des autorités et des décideurs », indique-t-il.

