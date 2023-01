Mahmoud Saleh, pour aider Me Abdoulaye Wade à se débarrasser de Idrissa Seck, a été le théoricien du « coup d’Etat rampant », ensuite celui du « coup d’Etat debout », réussissant ainsi à merveille son plan. Il avait réussi d’abord à faire de Idrissa Seck, un paria dans la République, avant que celui-ci ne soit éjecté de son poste de Premier ministre ainsi que de celui de numéro 2 du PDS. Pourtant, on disait de Idrissa Seck, un renard de la scène politique. Mais Mahmoud Saleh avait démontré à l’époque qu’il avait une capacité de nuisance héritée de son passé de militant de trotskyste. Sous Macky Sall, Mahmoud Saleh, en activant ses leviers et pions, a réussi à se débarrasser jusqu’ici de tous ceux qui sont proches du Président de la République, et qu’il pense être gênant pour lui. Il n’a pas d’état d’âme lorsqu’il veut se débarrasser de quelqu’un. Il a des « faucons boys » qui se jettent d’abord sur la « proie » toute désignée, en organisant toute une campagne contre celle-ci, l’accusant de lorgner le fauteuil du Chef de l’Etat, pour ensuite convaincre ce dernier de se débarrasser d’elle.

