Chronique – Le regard de Mamadou Diagne : « Aliou Cissé part avec le sentiment du devoir accompli »

XALIMANEWS- Le départ d’Aliou Cissé, qui n’a pas été reconduit à la tête de l’équipe nationale A de football, n’a pas fini de faire des vagues. Le désormais ex entraineur, champion d’Afrique avec les Lions de la Téranga, après avoir essuyé de sévères critiques par rapport au dernier classement du Sénégal au niveau de la Fédération internationale de football (FIFA), reçoit les honneurs de la nation.

Pour le chroniqueur de la RTS, Mamadou Diagne, Aliou Cissé est celui qui a apporté du changement à l’équipe à tous les niveaux. Selon Diagne, il a ramené l’équipe de loin, en faisant oublier, notamment, les souvenirs des années où la tanière a peiné pour être à une place honorable au niveau du continent. Mieux, explique le journaliste, le coach sénégalais a permis de construire une équipe soudée et disciplinée. « Il n’y avait plus, au sein de la tanière, ces histoires de virées nocturnes, de consommation d’alcool, de fréquentation des filles au moment des regroupements et cela fut une bonne chose », a t-il relevé en rappelant, parallèlement, le glorieux palmarès d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale, couronné par une coupe d’Afrique et de belles prouesses aux niveaux continental et international.

Toutefois, souligne Mamadou Diagne, il y a toujours eu un certain désamour entre Aliou Cissé et le public sénégalais. « Tout le monde n’a pas su l’apprécier mais il reste une légende ». Par ailleurs, le chroniqueur n’a pas manqué de poser la question de savoir si le départ d’Aliou Cissé ne va pas impacter les toutes prochaines échéances, d’autant plusieurs joueurs, habitués de la tanière, semblent être devant le fait d’une grosse surprise. « Il part avec le sentiment du devoir accompli », a t-il ajouté.