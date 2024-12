Chute du régime Assad : Une nouvelle ère pour la Syrie, entre libération et risques de division »

XALIMANEWS-La chute du régime des Assad en Syrie, est survenue le 8 décembre, après plus de 50 ans de domination par la famille Assad, un pouvoir absolu et autoritaire. Cet événement marque la fin d’une ère de répression violente, mais ouvre également la porte à une nouvelle phase incertaine pour le pays, notamment en raison du risque de division et de fragmentation.

La libération du peuple syrien, jusque-là soumis à un régime dictatorial, pourrait amener une transformation politique importante, mais elle comporte aussi des dangers de partition du pays en raison des diverses forces politiques et ethniques en jeu. Ce contexte fait craindre que la Syrie, après des années de guerre civile, se fragmente en plusieurs entités distinctes.

Le 10 décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la parole pour affirmer le soutien de la Turquie au peuple syrien, en insistant sur la nécessité de préserver l’intégrité territoriale du pays et de garantir la stabilité de la nouvelle administration. » Désormais, nous ne pouvons permettre que la Syrie soit à nouveau divisée […]. Toute attaque contre la liberté du peuple syrien, la stabilité de la nouvelle administration syrienne et l’intégrité de son territoire nous trouvera contre elle aux côtés du peuple syrien « .

Cependant, cette déclaration est surprenante car la Turquie, bien qu’opposée au régime d’Assad, est consciente des risques d’instabilité post-Assad, notamment en raison de la question kurde qui reste un sujet central pour Ankara.

La Turquie a soutenu les rebelles islamistes de l’Organisation de libération du Levant (HTS), un groupe qui, à présent, détient le pouvoir à Damas. Ce soutien s’inscrit dans une volonté de déstabiliser le régime d’Assad tout en combattant les forces kurdes qu’Ankara considère comme des ennemis. Le soutien de la Turquie à ces groupes complique davantage la situation syrienne, car le pays se trouve désormais à la croisée des chemins entre garantir l’unité de la Syrie et gérer ses propres préoccupations géopolitiques et sécuritaires liées à la présence kurde sur son territoire et en Syrie.