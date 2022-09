Moustapha Niasse, ancien Président l’Assemblée nationale du Sénégal, et l’homme d’affaires Abdoulaye Diao dit Baba Diao, sont mis en cause dans l’enquête OCCRP révélant le versement de sommes d’argent à différents politiciens et hommes d’affaires du Nigeria et du Sénégal par la société d’investissement AOG propriétaire de la compagnie Addax Petroleum.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy