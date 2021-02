XALIMANEWS- Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP vous informe que notre deuxième délégation a pu accéder au domicile de Ousmane Sonko, président du parti Pastef Les patriotes. Le FRAPP en profite pour lancer un appel aux forces de défense et de sécurité. Un appel à refuser d’appliquer des ordres manifestement illégaux qu’ils viennent du ministre de l’intérieur ou du président Macky Sall. Policiers, gendarmes et militaires vivent les mêmes misères que les autres citoyens conséquences de la politiques désastreuses de l’apprenti dictateur Macky Sall. Le FRAPP exprime sa solidarité aux agents des forces défense et de sécurité victimes de volume important de travail du fait de manque d’effectif, de moyens, du tout répression…Le FRAPP souhaite un prompt rétablissement aux agents des forces de défense et de sécurité blessés par les récents événements. Enfin, le FRAPP lance un appel aux citoyens sénégalais : dorénavant, cela doit être coup pour coup avec le président Macky Sall. S’il est républicain soyons républicains avec lui. S’il est gentleman, soyons gentleman avec lui. S’il veut gouverner par le gangstérisme d’État, le banditisme d’État, rendons lui les mêmes coups.

