Classement mondial 2024 de la liberté de la presse : Le Sénégal gagne des places mais perd en sécurité médiatique

XALIMANEWS-Le Sénégal a progressé de 10 places dans le Classement mondial 2024 de la liberté de la presse, atteignant la 94e position, mais son indicateur de sécurité a diminué de 13 points, selon Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de l’Ouest de Reporters sans frontières (RSF).

« En définitive, le principal constat de ce classement 2024 pour le Sénégal est la chute de 13 points de l’indicateur de sécurité, avec des arrestations, des agressions, des interpellations, des suspensions de médias et des coupures abusives d’Internet », a-t-il déclaré dans des propos recueillis par l’Aps.

Bien que le classement ait augmenté, le score a diminué, a-t-il résumé lors de la présentation à Dakar du Classement mondial 2024 de la liberté de la presse.

« C’est pourquoi RSF appelle les nouvelles autorités à accorder la priorité à la sécurité des journalistes et à proposer une politique ambitieuse pour garantir le respect de la liberté de la presse. Nous avons proposé la mise en place d’un mécanisme de protection des journalistes », a souligné M. Marong.

Il a noté que la liberté de la presse est sous pression politique, soulignant que « la liberté de la presse est de plus en plus menacée par ceux et celles qui sont censés en être les garants ».