Dans un de ses discours de campagne fait à Saint-Louis, le leader de la coalition Yewwi Askan Wi, a affirmé devant populations et caméras que le Sénégal a la troisième plus grande réserve de gaz au monde après la Russie et l’Iran. « Le plus important aujourd’hui, c’est le gaz. Est-ce que vous savez que le Sénégal détient la 3e réserve mondiale de gaz. La Russie détient la première réserve mondiale de gaz avec 47 trillions (il répète trillion et semble avoir perdu le terme qui suit. Il veut dire Trillions Cubic Meter, ndlr). L’Iran suit avec 33 Trillions Cubic Meter (TCM). Vous savez le pays qui suit ? C’est le Sénégal avec 32 milliards m3« , a affirmé Ousmane Sonko.

