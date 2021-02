« Il s’est mépris sur beaucoup de choses. Jai dit en conférence de presse qu’on va organiser des comités de résistance dans les coins et recoins pour faire face au pouvoir parce que je me prépare au combat. Et j’ai ajouté si Macky Sall suit son projet jusqu’au bout, c’est à dire s’il va au bout de sa logique, on va sonner l’insurrection. La dessus j’ai été clair (…) L’appel à la résistance je m’en cache pas », explique-t-il.

Avant son arrestation, Clédor Sene a fait un live dans lequel il explique les raisons de la panique du Pouvoir. Selon lui, c’est à cause d’un enregistrement audio qui a fuité. A l’en croire, Pape Moussa SOW, l’auteur de la fuite, « membre de Claire Vision et de la commission communication » a profité d’une discussion avec lui ce dimanche et « a divulgué tout ce qu’ils se sont dit lors de cette conversation et son dessein était de le nuire en mle compromettant pour le livrer».

