XALIMANEWS: Alors que tous les regards sont tournés vers l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène ont été encore présentés au procureur ce vendredi. Et leur sort est désormais entre les mains du doyen des juges. Libération online a appris de sources sûres que le ministère public a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour « association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et actes de nature à troubler l’ordre public ». Ce, avant de requérir le mandat de dépôt contre tout le monde. La balle est désormais dans le camp du magistrat instructeur qui doit les entendre en présence de leur conseil Me Khoureichi Ba.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy