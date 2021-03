La République des Valeurs réaffirme que dans une société civilisée, le dernier rempart contre la Tyrannie et le Chaos réside dans l’exercice juste et équitable de la Justice. Édile de Bébé Doc, Macky Sall a cru pouvoir sans limites embastiller ses opposants, et ce, face à l’indignation et à la révolte nées de ses méthodes barbares, recourir aux « Tontons Mackyttes ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy