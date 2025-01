Climat social : Le Président Diomaye Faye annonce un « nouveau pacte social » avant le 1er mai

XALIMANEWS-En Conseil des ministres, le Président Faye a « insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment par la mise en place de filets sociaux, le renforcement de fonds de solidarité nationale, la restructuration de programmes sociaux et l’actualisation du Registre national unique, afin de cibler avec précision les ménages vulnérables ».

Il a mis un accent particulier sur la mise à jour du Registre national unique (RNU), un outil clé dans l’identification des ménages vulnérables. Lancé en 2013, ce registre comptait plus de 442 053 ménages en 2019, représentant 30 % des ménages du pays. En 2021, ce chiffre est passé à 541 192, puis, en novembre 2023, une extension à 1 million de ménages a été décidée après une étude sur l’indice de connexion des ménages à l’économie, réalisée par le Bureau des opérations statistiques (BOS). Cette étude souligne le lien étroit entre pauvreté et vulnérabilité, car les ménages vulnérables risquent de sombrer dans la pauvreté au moindre choc.

La mise à jour du RNU s’effectue via un processus de ciblage communautaire, suivi d’une enquête qui harmonise les critères de vulnérabilité. Selon les données recueillies à l’époque, 22,3 % des ménages vivaient en dessous du seuil de vulnérabilité, fixé à un indice de 0,28. Ce phénomène est particulièrement marqué dans des régions comme Tambacounda, Sédhiou, Kolda et Kédougou, où les infrastructures sociales de base sont déficientes et où les niveaux de pauvreté restent élevés.

Grâce au RNU, des transferts monétaires ont été effectués, notamment pour soutenir les ménages touchés par la pandémie de Covid-19 dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES), et pour sélectionner les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Cependant, les 400 000 bénéficiaires de cette allocation n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. Il est à noter que les données du RNU sont collectées via un questionnaire unifié intégrant les privations socio-économiques et les indicateurs de vulnérabilité des ménages.

Par ailleurs, le chef de l’État a abordé la question de la pacification et de la stabilisation du climat social. Face aux tensions croissantes, marquées par l’annonce de préavis de grève par certains syndicats, Diomaye Faye a promis « un nouveau pacte social », qui « sera conclu avec les centrales syndicales et les organisations d’employeurs avant le 1er mai ».

Avec LeQuotidien