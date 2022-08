XALIMANEWS- S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad) en Tunisie, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine (Ua), a rappelé dimanche les « priorités » de la déclaration de Tunis. Celles-ci, selon lui, portent sur « la paix et la sécurité, la transition énergétique juste et équitable, la santé, l’éducation et la formation, l’innovation digitale, l’entreprenariat des jeunes et des femmes, la production agricole et l’industrialisation ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy