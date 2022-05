Les Gouverneurs ont réaffirmé la pertinence continue des 5 grandes priorités opérationnelles du Groupe de la Banque—Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique—en tant que piliers essentiels des perspectives stratégiques du Groupe de la Banque pour les 10 prochaines années (2023 – 2032) pour construire « une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ». Les gouverneurs ont réitéré leur volonté de renforcer le pouvoir financier et les ressources de la Banque afin de permettre un passage à l’échelle qui permettra de multiplier et d’élever le niveau des réalisations. L’un des tournants de ces Assemblées est l’annonce par le président Adesina de la poursuite des discussions pour permettre au Fonds africain de développement de sortir sur les marchés financiers, permettant une levée de fonds beaucoup plus importante.

