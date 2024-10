CNRA : Fin de mission pour Babacar Diagne

XALIMANEWS-Le 30 septembre 2024 a marqué la fin du mandat de Babacar Diagne en tant que président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Nommé en 2018 par le Président de la République, il a souligné son engagement envers les dispositions légales qui encadrent sa fonction.

« La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel est de six ans. Ce mandat n’est ni renouvelable, ni révocable », précise la loi sur le CNRA. Dans ce contexte, Diagne a échangé avec les autorités compétentes pour exprimer son souhait de quitter ses fonctions en conformité avec la législation en vigueur.

Il a également remercié le Chef de l’État et son gouvernement pour leur accord concernant son départ à la fin de son mandat, insistant sur l’importance du respect de la durée légale. « Le mandat de six ans, arrivé à expiration ce 30 septembre, j’ai tenu au strict respect de la durée », a-t-il noté, ajoutant qu’il avait obtenu l’accord nécessaire pour ne pas prolonger son mandat.

Diagne a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs, notamment les huit membres du Collège, dont « l’apport collectif et individuel à l’accomplissement de la mission de régulation a été déterminant, six années durant ». Il a mis en avant leur compétence, leur loyauté ainsi que celle des personnels administratifs et techniques, qui ont contribué au respect des enjeux du secteur.

Il a également rendu hommage à son prédécesseur, Babacar Touré, décrit comme un « grand combattant de la liberté de la presse ». Touré, décédé aujourd’hui, avait recommandé Diagne au Président de la République pour lui succéder à la tête du CNRA, en étant conscient des défis associés à cette fonction.