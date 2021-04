Notre coalition déclare que depuis l’assemblée générale constitutive en date du 31 août 2019 et jusqu’à ce jour qu’il n’y a eu aucune entité du nom de ASVIE dans ses rangs. Ainsi l’ information donnée est tout simplement fausse. La Coalition JOTNA informe d’ailleurs que depuis Novembre 2020, six (6) nouvelles organisations sont venues renforcer les rangs de la coalition qui continue à s’inscrire dans un élan de massification et d’élargissement sur tout le territoire national et dans la diaspora.

