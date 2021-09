Xalimanews- Ce jeudi a été marqué par le lancement officiel de la grande coalition de l’opposition ou d’une partie de l’opposition, la précision est de taille. Car, le PDS n’y fait pas parti et le CRD crie au plagiat. Yewwi Askan wi est le nom de la coalition lancée hier. Composée de plus d’une vingtaine de partis, la coalition vise à présenter une liste commune dans tous les départements et communes, et aussi de présenter une liste commune lors des prochaines législatives. Cependant, notre inquiétude est grande et le flou dans cette coalition reste entier. Comment celui qui a bâti toute sa réputation politique sur l’ anti-système peut s’allier aujourd’hui avec ceux qui sont les gardiens de ce système ? « Les réalités des locales », Certains répondront. N’est-ce pas Sonko lui-même qui disait qu’il n’était pas dans les calculs politiciens ? Aujourd’hui, il est le mathématicien politique principal de cette coalition. S’il était si anti-système, il allait prendre son courage à deux mains et aller seul aux locales pour savoir ce que son parti vaut dans les localités les plus reculées. Maintenant, la principale difficulté de Pastef sera de convaincre les autres à investir ses leaders qui ne représentent rien dans les localités.

