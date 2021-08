A Yamoussoukro, un institut islamique, nommé Cheikh Ahmadou Bamba est en projet pour l’éducation et la formation. L’institut va accueillir 500 filles et 500 garçons avec tous les niveaux requis d’accueil et de gestion. Les langues enseignées seront l’arabe, le français et l’anglais. « Pour la formation professionnelle il y aura l’agriculture, l’électricité, la couture, l’informatique pour offrir toutes les chances possibles de réussite aux jeunes » E explique l’opérateur mouride, monsieur Cheikh Gueye Mangoné, porteur du projet.

