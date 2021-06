XALIMANEWS- Le Prof Issa Sall a salué l’opportunité de la loi modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale. Il était ce week-end à Touba. S’adressant aux sceptiques et détracteurs de la présente loi, il a tenu à expliquer que «le Sénégal est obligé de voter la loi parce que nous ne pouvons pas être autarciques». «Nous sommes dans un village planétaire. Et si nous avons signé des conventions avec les autres pays, il va falloir que ces conventions soient ratifiées. Au départ, il fallait sanctionner la personne physique appelée terroriste, mais par la suite, la personne morale qui est derrière doit être sanctionnée aussi, qu’on l’appelle le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. C’est cela la quintessence de la loi», a-t-il fait savoir non sans dire qu’il l’approuve parce que « cette loi vise ceux qui soutiennent les terroristes».

