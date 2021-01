La direction nationale du Parti les appelle à rester très mobilisés et à préparer les prochaines campagnes du Nemmeeku Tour, pour aller toujours plus haut et plus loin sur la voie de la réalisation de nos objectifs politiques.

– En souscrivant si massivement au Nemmeeku tour 2021, vous avez également et surtout compris l’exigence de rester autonome, indépendant de tous lobbys et autres sources de financements occultes, nationaux ou étrangers, afin de garder la pureté de la ligne patriotique et toute notre liberté d’action et de décision gouvernementale, une fois au pouvoir.

– En souscrivant si massivement au Nemmeeku Tour 2021, vous avez démontré avoir compris le vrai sens de notre combat patriotique, qui exige de chacune et chacun d’entre nous un ”don de soi” sincère et profond. Cela est très prometteur pour l’orientation que nous avons opté de donner à nos rapports individuels et collectifs à l’État, à la chose et aux biens publics ;

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy