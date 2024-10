Collège Catholique du Sine (Fatick) : Les élèves voilées finalement réintégrées en classe

XALIMANEWS-L’incident qui s’est produit lundi 14 octobre au Collège Catholique du Sine à Fatick, au centre du pays, a finalement trouvé une issue positive. Selon le communiqué du Collège, ce dénouement est bénéfique pour toutes les parties concernées.

Daté du mardi 15 octobre et signé par Patrice Mbengue, Principal de l’établissement, le communiqué précise : « Le Collège du Sine tient à informer les parents d’élèves, les autorités éducatives, ainsi que l’ensemble de la communauté scolaire que les élèves dont l’accès au collège a été interdit le lundi 14 octobre 2024 concernant le port du voile par certains élèves sont désormais autorisés en classe. »

De plus, le communiqué souligne l’heureuse résolution de la situation survenue ce lundi au Collège du Sine. « Nous tenons à rassurer que la situation est désormais sous contrôle et que la majorité des élèves concernés ont repris les cours dès ce matin, mardi 15 octobre 2024, dans le calme et la sérénité. Nous invitons par ailleurs les élèves qui n’ont pas encore repris les cours à rejoindre leurs camarades dès demain, afin que leur scolarité puisse se poursuivre dans les meilleures conditions », a ajouté le principal.

La journée du lundi 14 octobre a été marquée par des événements regrettables qui ont placé le Collège du Sine sous les projecteurs. Il convient de rappeler qu’un certain nombre d’élèves avait été interdit d’accès à l’établissement en raison du port du voile.

« Cependant, compte tenu des principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d’éducation et de formation, le Collège du Sine regrette profondément la tournure des événements et présente ses sincères excuses aux familles et aux élèves », a reconnu Frère Patrice Mbengue dans son communiqué.

Mardi 30 juillet 2024, lors de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a relancé le débat sur le port du foulard dans les écoles.

Une lauréate voilée a évoqué les difficultés rencontrées par les étudiants arabisants pour s’intégrer dans le cursus classique, ce à quoi Sonko a répondu en faveur de l’inclusion.

Il a affirmé : « Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile. »

Le chef du gouvernement a ajouté : « Lorsqu’une enfant, parce qu’elle porte le voile, est interdite d’accès dans une école, je trouve que ce n’est pas bien, il faut que ces pratiques-là cessent. L’élève qui porte le foulard et celle qui n’en met pas doivent bénéficier des mêmes droits et être traitées sur un pied d’égalité. »