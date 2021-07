XALIMANEWS : Trois morts et six blessés dont deux femmes, c’est le bilan d’un accident survenu, ce lundi, 19 juillet, vers 05 heures du matin, à hauteur du village de Malem Serigne, à Kaffrine. Un bus malien a percuté un tracteur stationné sur la Route nationale (RN) n°1. Le conducteur du tracteur est décédé sur le coup avant que deux des blessés ne succombent en cours d’évacuation. « C’est un dérapage d’un bus malien sur un tracteur en stationnement, occasionnant un corps sans vie, deux blessés graves, et six blessés légers », détaille Lieutenant Pape Amadou Diop, Commandant de la 33e compagnie d’incendie et de secours de Kaffrine, sur Radio Sénégal. Le soldat du feu ajoute que les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Kaffrine où ils sont pris en charge au service des urgences. Les trois corps sans vie, tous des hommes âgés entre 30 et 40 ans, ont été déposés à la morgue de la structure de santé. « Un est décédé sur les lieux de l’accident et les deux autres en cours d’évacuation. Les autres victimes sont actuellement aux urgences en cours de traitement. Une femme présente une hémorragie conjonctivale gauche. On appelle l’ophtalmologue qui va regarder si cela nécessite un traitement. On pourra la libérer après. Pour les trois autres, il y a un qui a une plaie du cuir chevelu, qu’on va suturer, et les deux autres, c’est des blessés légers. Il y a juste des égratignures qu’on va prendre en charge. Après, ils pourront, tous, rentrer chez eux », confie le responsable, Dr Youssoupha Dansokho.

