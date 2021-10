La Cour pénale internationale a un œil sur la Colombie depuis 17 ans. Le Président Ivan Duque voudrait bien mettre fin à cette observation dite préliminaire. Son gouvernement a donc remis un gros rapport au Procureur de la CPI pour tenter de le convaincre que la justice colombienne fait désormais son travail, qu’elle est indépendante du pouvoir politique, que l’impunité en matière de crime de guerre n’est plus ce qu’elle était et que la CPI n’a plus rien à faire en Colombie. Ce n’est pourtant pas l’avis des défenseurs des droits humains. Ils espèrent, eux, que la CPI va renouveler son appui au tribunal pour la paix mis en place par cet accord et dénigré par la droite au pouvoir. Ils espèrent aussi que la CPI va maintenir la pression sur l’État colombien pour que soient jugés les crimes commis par les militaires, et notamment ce qu’on appelle ici les faux positifs. Les faux positifs ce sont les assassinats de civils à grande échelle commis à l’époque où était au pouvoir l’ancien président Alvaro Uribe, mentor d’Ivan Duque.

