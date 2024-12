Colonisation : Les pays africains comptent exiger des réparations

XALIMANEWS- Apres plusieurs décennies, les pays africains semble se réveiller. En plus des indépendances obtenues depuis, plusieurs années voir demi-siècle pour certains, ils comptent réclamer des réparations venant des leurs colonisateurs.

Une décision qui fait suite à la commémoration du 80 -ème anniversaire du Massacre des Tirailleurs africains au camp de Thiaroye sis à Dakar communément appelé Thiaroye 44.

Sur cette lancée, le Parlement panafricain, une institution mise en place afin de promouvoir l’harmonisation législative, la gouvernance inclusive et les idéaux qui célèbre ses 20 ans d’existence panafricains, travaille sur l’élaboration d’une loi permettant à chacun des pays africains de réclamer justice, dignité et réparation auprès des anciens colonisateurs, a indiqué jeudi à Dakar sa vice-présidente, la Cap-verdienne, Lucia Dos Passos, la vice-présidente du Parlement panafricain.



« C’est le rôle du Parlement panafricain, de travailler sur une loi modèle qui va pousser les anciens colonisateurs à une restitution digne de la justice. On va partager cette loi modèle avec tous les pays représentés au sein du Parlement panafricain », a déclaré Lucia Passos à l’ouverture la rencontre de consultations avec la diaspora, les acteurs des médias et de la société civile par l’institution parlementaire panafricaine.

Cette rencontre prévue sur quatre jours porte sur le thème : « Favoriser les synergies panafricaines pour la justice et les réparations ».

Selon Lucia , Il est prévu au niveau de chaque pays, l’adoption d’une une loi qui permettra de parler d’une seule même voix pour négocier avec son ancien colonisateur.

PressAfrik