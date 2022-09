ADVERTISEMENT

La tragédie la plus sombre de l’histoire du Sénégal a eu lieu un 26 septembre 2002. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous le pont et point de coupables identifiés. Le « Joola » est resté au fond de l’Océan, éperdument, sans aucune enquête sérieuse.

« Un amour au fond de l’océan tient le lecteur en haleine jusqu’au moment où, sans prévenir, la tragédie du bateau le « Joola », un événement tiré de la dure réalité, vient s’incruster dans la trajectoire de Penda, ébranlant pour de bon toute la trame de son odyssée sentimentale avec Daouda. Les deux tourtereaux périssent dans le naufrage du navire qui les transportait de Ziguinchor vers Dakar, déposant ainsi leur « amour » pur et sincère au fond de l’océan ». Tels ont été les commentaires du journaliste-écrivain Samba Oumar Fall, après la publication de son œuvre « Un amour au fond de l’océan » paru aux éditions Harmattan en 2013. L’auteur, à travers ce roman, nous parle d’une fiction puisée d’une histoire réelle ; celle du bateau le Joola. S.O.F a voulu lancer une alerte à l’ensemble du peuple sénégalais pour que pareille tragédie ne puisse se répéter.

Au-delà de ce rappel ô combien important, l’histoire du « Joola » heurte toujours nos consciences. Aucune famille sénégalaise ne peut jurer de ne pas avoir un proche ou un membre de sa famille dans l’épave du bateau. Ce fut cruel, cette histoire. Tout le monde a pleuré car une partie de notre peuple et de notre histoire s’est affaissée à jamais ce jour de septembre 2002. Notre peuple, xxxx car tous les segments de la société sénégalaise ont été impactés dans ce naufrage. Notre histoire, car le navire est une histoire.

Dans l’histoire du « Joola », il y’a eu des coupables. Mais les vrais n’ont jamais été inquiétés. Pourquoi ? Dieu nous le dira, peut-être, un jour.

C’était sous Abdoulaye Wade, alors Président de la République du Sénégal. Mame Madior Boye était Premier ministre et Macky Sall, actuel Président de la République, ministre de l’Intérieur. Des défaillances techniques ont été notées lors du voyage aller durant lequel l’un des moteurs du bateau aurait été défectueuse. A Ziguinchor, le navire n’a pas été immobilisé. Les autorités avaient préféré prendre l’avion au retour et laisser le navire à la merci du bas peuple. Environ 500 personnes étaient recommandées à bord, mais le « Joola » s’était retrouvé avec plus de 2000 personnes, des tonnes de marchandises, des camions et voitures. Point de contrôle. Du je-m’en-foutisme caractérisé a occasionné ce naufrage, pire catastrophe de l’histoire de la navigation. Vingt ans plus tard, aucune commémoration officielle de la part des autorités étatiques, ni de l’opposition. A Ziguinchor, également, on aurait dû être beaucoup plus réconfortant à l’endroit des familles des victimes. Ce drame est fatal. Il a touché toutes les couches de la société et le Sénégal doit être plus sensible à cet événement. Dans toutes les régions du pays, on devrait organiser des cérémonies de commémoration, à l’image des Etats-Unis où la date symbolique du « 11 septembre » est commémorée partout à l’honneur des disparus des attentats.

La dignité humaine devrait être respectée dans ce pays, d’autant que les disparus n’ont jamais été responsables. C’est une responsabilité entière de l’Etat du Sénégal, qui s’est tu « volontairement » sur cette affaire. Aucune enquête sérieuse n’a été diligentée, aucun coupable trouvé, aucune arrestation, encore moins de procès. Comme à l’image de tous les drames, on ferme la page et on passe à autre chose. C’est malheureusement dans ce Sénégal là que nous vivons. C’est lamentable, inhumain.

De grâce, que justice soit rendue pour que ces victimes puissent « enfin » dormir en paix !

Par Papa Waly NDAO, Louisville Kentucky (Etats-Unis)