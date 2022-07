La tentative de coup d’Etat a échoué grâce à l’engagement du peuple turc envers la démocratie et l’amour de son pays. Pour que cela ne se reproduise plus, le peuple turc commémore le 15 juillet la Journée de la Démocratie et de l’Unité Nationale pour se rappeler de ces héros tombés dans la nuit du 15 juillet 2016 pour défendre la démocratie et l’ordre constitutionnel en Turquie.

