Pour mieux comprendre la cause de l’échec de la prise d’assaut du Senat par les pro- Trump, malgré le laxisme des forces de sécurité à Washington et au Senat, il faudrait prendre en compte ce qui est véritablement en enjeu dans cette élection présidentielle qui a été si âprement disputée entre Trump et Biden.

Je crois que ce n’est pas leurs personnalités diamétralement opposées qui expliquent l’issu de cet affrontement politique autour du fauteuil présidentiel.

En effet, la longue stabilité politique et institutionnelle des Etats Unis, a reposé non pas sur la légendaire séparation des pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire, tant vantée et présentée comme exemplaire, surtout qu’ils sont soumis la volonté des politiques qui parviennent à contrôler majoritairement les deux chambres du Parlement, rendant ainsi fictive cette séparation.

Mais c’est surtout dû à l’alliance des plus grandes entreprises industrielles avec l’industrie de l’armement, appelée » complexe militaro industriel » qui vit et prospère de la production d’armes dont celles -ci ont besoin pour sécuriser leur accès aux ressources naturelles du monde.

Ces grandes entreprises industrielles sont dominées par de puissantes multinationales du pétrole, du gaz, du charbon et de l’acier issu des mines de fer, dont regorgent les pays du tiers monde, notamment du moyen orient et d’Amérique Latine et d’Afrique.

C’est cette alliance qui a gouverné, sans interruption, les Etats Unis dans la stabilité en faisant alterner au pouvoir, les Républicains et les Démocrates, qui rivalisaient d’ardeur dans la défense des intérêts de celle-ci en termes d’accès international aux ressources naturelles, et de recherche de monopole du marché mondial de l’armement.

Dans ce contexte, l’Union Soviétique et le Camp socialiste d’Europe de l’Est étaient considérés comme des obstacles à éradiquer pour atteindre leurs objectifs.

C’est cela qui a motivé la guerre froide, les assassinats d’hommes politiques, la déstabilisation des pays, qui dans le tiers monde, étaient soupçonnés d’avoir de la sympathie avec le bloc de l’Ets.

Mais cela a évolué lorsque la Révolution numérique des années 2000 a produit des Multinationales du Digital qui sont parvenu à dominer l’Economie américaine, en alliance avec le Parti Démocrate que le Président OBAMA a incarnée durant ses deux mandats à la Présidence des Etats Unis, en menant une guerre économique farouche contre les Multinationales des énergies fossiles et de l’acier en optant pour les énergies renouvelables, et au Pentagone, pour l’adoption de nouvelles méthodes de guerre basées sur le digital, à traverse recours aux drones, permettant la réduction des troupes américaines dans les différents fronts où le pays est embarqué, en conformité avec les exigences de plus en plus pressantes du peuple de faire revenir ses enfants sains et saufs au pays.

Ce tournant suscitait la résistance des Multinationales des énergies fossiles qui y voyaient leur mort programmée, surtout avec l’Accord de Paris sur le Climat ratifié à la surprise du monde par OBAMA.

Mais aussi des résistances au sein du complexe militaro industriel dont le Pentagone est iceberg, qui a vu dans la mise en oeuvre de sa promesse de campagne de retrait des Troupes d’Afghanistan, une menace très grave contre ses intérêts.

C’est ce virage qui a mobilisé les multinationales des énergies fossiles et de l’acier contre la candidate Démocrate à la succession d’OBAMA, pour soutenir Trump qui s’est engagé, en cas de victoire, de revenir sur tout ce dont OBAMA a voulu les sevrer.

Les Multinationales du Digital, qui ont contribué à porter OBAMA au pouvoir grâce aux réseaux sociaux qu’elles contrôlent, se sont endormies sur leur succès en sous estimant, le profond rejet de ses politiques publiques par les couches moyennes qui se sentaient de plus en plus prolétarisées, et les couches pauvres de plus en plus paupérisées.

C’est ce malaise social profond que Trump , fortement appuyé par les Multinationales des énergies fossiles et de l’acier, a exploiter pour se hisser au pouvoir, devant l’étonnement général du Parti Démocratique et des Multinationales du Digital qui n’ ont pas perdu du temps pour rentrer dans la dissidence politique auprès du Parti Démocrate qu’elles ont aidé à reconquérir la majorité à la Chambre des Représentants, pour tenter de limiter les dégâts d’un Trump qui s’est mis sans état d’âme au service Multinationales des énergies fossiles en se retirant de façon spectaculaire de l’Accord de Paris, et en mettant en oeuvre une politique de protection des Multinationales de l’Acier, en décidant un embargo unilatéral sur son importation.

C’est cela qui lui a permis de tenir contre les assauts des Démocrates, et en perspective des présidentielles à venir, de donner des gages supplémentaires au complexe militaro industriel pour leur restituer toute sa liberté, en décidant de sortir unilatéralement du Traité qui instituait un contrôle sur les activités militaires signé avec la Russie.

Mais ce geste tardif n’a pas rassuré le Pentagone qui a vu impuissant, le refus du maintien des troupes en Afganistan, celui de s’engager plus avant dans la guerre déclenchée par OBAMA en Syrie, en y réduisant ses troupes, et par- dessus tout, refuser des hostilités militaires avec la Russie, et d’apaiser les relations avec la Corée du Nord.

Cela faisait beaucoup pour le Pentagone pour savoir à quoi s’attendre durant un second mandat de Trump.

Et comme un malheur ne vient toujours pas seul, la survenue de l’épidémie du coronavirus a ruiné tous ses acquis économiques et sociaux sur lesquels ils comptaient pour conserver le soutien des couches moyennes et pauvres dont il a notablement amélioré le sort.

Alors que de l’autre côté, les Démocrates, tout en conservant l’appui indéfectible des Multinationales du Digital, ont manœuvré sur l’accentuation des violences faites aux femmes et aux noirs, et à la politique anti immigration de Trump, pour capter leur soutien, qui a été décisif pour sa victoire.

Mais celle-ci n’aurait pas pu s’imposer, si le Pentagone n’avait pas lâché Trump, qui comptait énormément sut lui pour conserver le pouvoir.

Ainsi, avec Biden, une nouvelle alliance entre les Multinationales du Digital, et le Pentagone, a pris complètement le pouvoir dans les deux Chambres du Parlement. Mettant, dans l’opposition, un Parti républicain et les Multinationales des énergies fossiles et de l’acier, qui ne vont pas baisser le bras, comme le présage l’entêtement de Trump à céder le pouvoir!

Il faudrait des lors craindre de voir les Etats Unis sombrer dans la violence, lorsque le nouveau pouvoir renoue avec la politique d’OBAMA pro ressources renouvelables, et pro business au détriment des classes moyennes, et surtout s’il tarde à satisfaire l’aspiration à plus de justice et d’équité dans les politiques publiques pour accéder à un meilleur avenir, des noirs, des femmes et des latinos, qui se sont tant investis, à côté de l’aile gauche du Parti Démocrate, pour sa victoire.

Mais, avec un complexe militaro industriel revigoré, et un OTAN réhabilité, il est fort à craindre que cette grave crise sociale et politique qui se dessine dans un contexte de récession économique sans précédent dans ce pays, ne trouve, dans une recherche effrénée d’aggravation des contradictions avec la Russie et avec la Corée du Nord , un exécutoire pour exorciser leur mal, mettant ainsi le monde entier dans la hantise d’une guerre nucléaire qui va menacer la survie d’une bonne partie de notre Humanité.

Dans ce contexte, 2021 s’annonce, avec cette deuxième vague de la pandémie de coronavirus, comme une année de tous les dangers.

En prendre conscience dès maintenant, pour se lever pour barrer la route à tous les vat- en- guerre de tous les pays, est un devoir de survie pour l’Humanité pour tous les républicains, démocrates, épris de justice sociale et de paix

Que 2021 ne brise pas nos rêves de plus de paix, de fraternité et de justice sociale !

Ibrahima Sène PIT/SENEGAL

Dakar le 10 janvier 2021