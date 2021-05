L’ouïe, la vue et le bon sens sont essentiellement les trois éléments qui permettent de reconnaître un vrai prophète de Dieu, et de le distinguer des faux. C’est ce qui se manifeste à travers les regrets éprouvés par les incrédules lorsqu’ils disent :

« Si nous avions écouté ou réfléchi, nous ne serions pas parmi les gens de la Fournaise. Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de la Fournaise soient anéantis à jamais. »

????????? ???? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? (10) ????????????? ??????????? ????????? ???????????? ??????????

C’est également ce qui ressort du verset qui suit dans lequel Dieu reproche au peuple de Noé (psl) de n’avoir pas voulu voir ce qui était visible à l’œil nu :

????????????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ???????

Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges Nos miracles. Ils étaient vraiment des gens aveugles.

Dès lors, nous pouvons affirmer qu’avoir recours à des textes pour vérifier la véracité de la mission de Seydina Limamou Lahi al-Mahdi (psl), qui s’est déclaré être un envoyé de Dieu, l’imam al-Mahdi, constitue une démarche absurde. En réponse à ceux qui lui disaient que la prophétie était clôturée, il affirmait être celui qui l’avait clôturée, en l’occurrence Muhammad (psl), et qu’il était revenu pour accomplir une seconde mission en tant que Mahdi (psl).

Plutôt que de rechercher les preuves de la véracité de sa mission dans des livres, il aurait juste fallu tendre les oreilles pour écouter et ouvrir les yeux pour constater qu’il a rapporté des preuves comme tous les prophètes (pse). En effet, le fait que la tombe de Seydina Limamou Lahi al-Mahdi (psl) se trouve face à l’océan atlantique depuis plus de 112 ans, après qu’il l’ait reculé et garanti qu’il ne franchirait plus jamais la limite qu’il lui avait fixée constitue une réalité probante que tout le monde peut témoigner.

Reconnaître l’existence de son mausolée face à l’océan, devrait conduire à se rendre à l’évidence, et admettre que ce qu’il a dit correspond à la Réalité, sinon Dieu n’aurait pas fait apparaître ce mu’jiza qui vient modifier les lois de la naturepour lui donner raison. En effet, un mu’jiza est un phénomène extraordinaire qui modifie les lois de la nature et qui estperceptible par l’homme au moyen de ses sens (dont le plus important est la vue). Son but principal est de lui permettre de reconnaître l’intervention du Seigneur pour confirmer Son serviteur (psl). Ainsi, tous les mu’jizas sont d’une même nature et ont la même fonction. Ils sont des REALITES extraordinaires qui confirment la véracité de la mission d’un prophète.

Il serait imprudent de ne pas dissocier les miracles des prophètes, de ceux des saints qui n’ont jamais déclaré être des envoyés de Dieu. Retenons que les miracles réalisés par les premiers sont dénommés mu’jiza, et ceux accomplis par les seconds sont dénommés karâma (honneur). Ces derniersn’apparaissent pas chez tous les saints, mais uniquement chez certains d’entre eux, contrairement aux messagers d’Allah chez qui ils doivent inéluctablement apparaître.

Fort de ce constat, nous pouvons affirmer que si nous nous en tenons aux faits, il est plus facile de reconnaître unprophète que de reconnaître un saint. En effet, si le premier a l’obligation d’accomplir des miracles qui doivent lui servir de preuves, le second n’a par contre aucune obligation d’accomplir des miracles pour attester sa sainteté, oudivulguer les faveurs que Dieu lui a accordées.

Il existe aussi d’autres faits qui ressemblent à des miracles mais qui ne sont en réalité que de l’illusion ou de la prestidigitation. Leur but est d’émerveiller par de la tromperie. Ils ne sont que des faux-semblants et des mensonges comme le Coran le précise. Ils ne modifient aucunement les lois de la nature. Ils sont d’une même nature et ont la même fonction. Ils constituent des FAUX extraordinaires qui servent à éblouir. Ils sont l’œuvre de magiciens.

Nier la réalité de l’existence de son mausolée face à cet océan depuis plus de 112 ans, serait de la mauvaise foi, un aveuglement, une volonté de nier un fait qui est vérifiable et visible à l’œil nu. Un tel comportement révèlerait que la question du rejet ou de l’acceptation de la mission de Seydina Limamou Lahi (psl) ne serait plus d’ordre religieux, mais plutôt psychologique et psychanalytique. En science et en psychologie, le comportement qui vise à nier une réalité est dénommé le déni, ou le dénialisme. D’aucuns le dénommentcomme l’art d’esquiver pour survivre.

En effet, en psychanalyse, le déni constitue un mécanisme de défense, par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité d’une perception ressentie commemenaçante et/ou traumatisante. Dr Catherine Solano, soutient que :

« Quand on ne veut pas voir la réalité, une partie de notre cerveau réussit à l’occulter. Et ce stratagème ne se fait pas consciemment, c’est une sorte de réflexe de sauvegarde devant une angoisse apparemment insoutenable. Pour ces raisons, le phénomène de déni de la réalité est considéré comme un mécanisme de défense contre une angoisse (…). Dans les cas extrêmes, ce déni de la réalité peut aller jusqu’à la psychose, c’est-à-dire la maladie mentale. »

Il ne faut pas confondre le déni de l’anosognosie. En effet, ce dernier est la méconnaissance à postériori d’une réalité, d’une situation, d’une perception en raison d’un dysfonctionnement cognitif qui entrainera un refus quasi automatique lié à un déficit de mémorisation. C’est ce qui se passe naturellement pour la plupart du temps lorsqu’un prophète se déclare à cause de la surprise qu’il provoque.

Alors que le premier est la connaissance à priori d’une réalité, d’une situation, d’une perception perçue comme traumatisante que l’on refuse d’accepter et pour laquelle on posera des remparts psychologiques pour s’en protéger. C’est ce qui se passe lorsqu’un prophète, après avoir apporté des preuves, continue toujours de faire face au même rejetqu’auparavant.

Il convient de souligner que le déni ne constitue pas une chose qui s’impose à l’individu, c’est plutôt un choix qu’il fait et qu’il s’impose lui-même au détriment de son bon sens. Ainsi le Coran dit :

????? ???????? ??? ?????????? ????? ????? ??????????? ????? ????? ?????????????

Dis: « La Réalité émane de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu’il croie, et quiconque veut mécroire, qu’il mécroie. »

D’après André Bourguignon, la notion de déni inclut la scotomisation, « processus faisant que le névrosé nie l’existence des faits qui ont été vécus mais qui lui sontintolérables. » C’est ce qui se passe par exemple lorsqu’au jour du jugement dernier des peuples nieront avoir reçu un prophète, par crainte des représailles de leur Seigneur.

Face à un tel traumatisme, il faut se poser la question de savoir, quelle est l’angoisse et la peur qui empêchent de voir la réalité de l’édification de son mausolée face à cet océan ? Quelle est l’angoisse et la peur qui tiennent les fabulateurs par la gorge, les étranglent, les paralysent et les condamnent à nier une chose qui persistent devant eux et dont ils sont témoins ? Qu’est-ce qui fait que malgré la puissance de l’ouïe, de la vue et du bon sens, il puisse leur être impossible d’accepter la réalité d’un fait émanant de Dieu ?

La réponse semble nous être donnée par le Coran qui pointe du doigt encore et toujours le même mal, à savoir l’orgueil, comme en témoignent les versets suivants :

???????? ????????? ??? ????????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ???? ?????? ???????????????? ?????????? ??? ??????? ???????????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ??? ??????????

N’ont-ils pas voyagé sur la terre afin d’avoir une intelligence qui leur permettent de comprendre, et des oreilles qui leur permettent d’entendre ? Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s’aveuglent.

???????????? ????????? ??????? ????? ??? ???????? ???????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????

Est-ce qu’à chaque fois, qu’un Messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits vous vous enflez d’orgueil ? Vous traitez les uns d’imposteurs et vous tuez les autres.

???????? ????? ??????????????? ??? ????????? ???????? ???????? ????????? ???? ??????? ?????? ??????????????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????????? ???? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????????????????????

Quant au peuple de ‘Ad, ils s’enflèrent d’orgueilsur terre injustement et dirent: « Qui est plus fort que nous ? » N’ont-ils pas vu qu’en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu’eux ? Et ils reniaient Nos miracles.

?Nous sommes conscients des déceptions et des surprises liées à cet avènement du Mahdi (psl). Seydina Limamaou Lahial-Mahdi (psl) lui-même disait :

,?? « Ils ne me détestent pas, ils ignorent plutôt qui je suis. Je suis comme un invité dont on guettait l’arrivée par la porte principale de la maison et qui est finalement passé par celle située à l’arrière(porte dérobée). Oh Limamou, comme tu as surpris les habitants de cette région ! »

Nous sommes également conscients des intérêts des uns et des autres qui sont en jeu. Toutefois, rappelons-nous que rien ne peut justifier de nier la réalité des miracles de Dieu. Le bon sens voudrait qu’une fois arrivé au terme de ses expériences, le scientifique qui découvre une réalité contraire à ses hypothèses, prenne de nouveaux chemins qui le guident vers celle-ci. Elle doit, dès lors, devenir son point de repère qui lui permet de distinguer les bons chemins des mauvais.L’humilité et l’honnêteté intellectuelle l’amèneront àreconnaître la fausseté de ses premières hypothèses. Un scientifique ne peut pas s’engager dans la recherche en étantrempli de certitudes. Une hypothèse vraie doit être conforme à la réalité.

?Les arguments mis souvent en avant pour rejeter la mission de Seydina Limamou Lahi al-Mahdi (psl) sont les mêmes que ceux qui ont toujours été opposés aux prophètes. Aucun d’eux ne pouvait être valable dès lors qu’il y avait eu l’émergence de preuves.

Grosso-modo, la réponse des incrédules consistait à dire que ce n’était pas vrai car ils ne s’y attendaient pas, ou que les preuves apportées étaient de la magie, ou qu’elles étaient différentes de celles qui avaient été accomplies par les premiers prophètes… Le Coran rapporte :

??????????? ??? ??????????? ??? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ?????? ????? ???????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ?????? ????????? ????????????

Et ainsi Nous n’avons jamais envoyé avant toi un avertisseur (prophète) dans une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit: « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. »

?Il affirme encore :

??????? ????? ?????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????? ???? ????????? ??? ??????????? ???????? ????????? ? ???????? ????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ????? ???????????

Et quand on leur dit: « Suivez ce qu’Allah a fait descendre », ils disent: « Non, nous suivrons plutôt ce que nous ont laissé nos ancêtres. »

Il affirme encore :

???????? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????????? ????? ????????? ???????? ??? ????????? ?????????????

Puis, quand Musa (Moïse) vint à eux avec Nos prodiges évidents, ils dirent: « Ce n’est là que magie inventée. Jamais nous n’avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. »

?Il affirme encore :

??????? ??????????? ????? ??????? ??? ????????? ??????? ???????? ?????? ??? ??????? ?????? ??????? ? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????????

Et lorsqu’un miracle leur vient, ils disent: « Jamais nous ne croirons tant que nous n’aurons pas reçu les mêmes choses que ce qui ont été donnés aux messagers d’Allah. » Allah sait mieux où placerSon Message.

?Il affirme encore :

???????? ????????? ???????? ???? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??? ??????? ???????

Mais quand la Réalité leur est venue de Notre part, ils ont dit: « Si seulement il avait reçu la même chose que Musa (Moïse)

?Il affirme encore :

????? ????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????

Ceux qui ont mécru disent à propos de la Réalité, une fois venue à eux: « C’est de la magie manifeste. »

Il affirme encore :

??????? ??????? ????? ???????????????

Et quand ils voient un miracle, ils en rigolent

?En définitive, tous ces versets soulignent qu’il ne peut plus y avoir d’argument valable dès lors que Dieu a fait prévaloir Son propre argument à travers les preuves. Cela est résumé ci-dessous lorsque, s’adressant aux musulmans, Dieu dit :

????? ????????? ??????????? ??????????? ????????????? ???? ?????? ??? ????????? ?????????????

Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se quereller, après que les preuves leur aient été apportées

Nous retrouvons parmi les arguments des juifs de Médine à l’endroit du prophète (psl) :

?? ????? ???? ?????? ??? ?? ????? ??? ???? ???.

« Il n’a rien apporté de ce que nous savons. Ce n’est pas celui dont nous vous parlions. »

Dès lors il ressort de cette analyse, ces leçons que tout un chacun dit assimiler :1- Toujours avoir de la vigilance et de la retenue, n’oubliant jamais que Dieu fait ce qu’Il veut et n’a de compte à rendre à personne ; que les serviteurs n’ont que le droit de se soumettre quelle que soit Sa décision.2- Ne jamais considérer nos soupçons comme des réalités absolues en l’absence de preuves, ni considérer les indices dont nous disposons comme des preuves.

??? ???????? ????????? ??????? ??? ??????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ? ?????????? ??????? ? ????? ??????? ??????? ???????

Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allah et Son messager. Et craignez Allah. Allah est Audientet Omniscient.

????? ???????? ?????? ??????? ?????? ????????? ?????????????

Seuls les gens perdus se sentent à l’abri du stratagème d’Allah.

?Tout ceci est englobé dans le sens de la parole de l’unicité qui fait table rase de tout, hormis le Seigneur qui est le Décideur :

?? ??? ??? ????

???? ???? ????

??? ???? ??? ? ???.

?L’écoute et l’observation permettent de constater les preuves des prophètes. La sincérité est ce qui permet de lesadmettre.

« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour l’enfer. Ils ont des cerveaux, mais ne comprennent pas, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. »

Nous aurions pu parler de ceux qu’il ressuscitait comme le grand imam et cadi de Dakar Thierno Mbaye Sylla, de ceuxà qui il donnait la mort avant de les ramener à la vie comme legrand érudit Tafsir Ndické Wade de Gandiole, de ceux qu’il rendait inanimées pendant de longues heures comme Ali Yakha, de ceux à qui il faisait parcourir des centaines de kilomètres en une fraction de seconde comme Ndiagne Saada, de ceux à qui il interprétait leurs rêves qu’ils passaient sous silence comme le damel Samba Laobé Fall, des érudits qu’ils transformaient en ignorants, des illettrés qu’il transformait en érudits par un simple toucher, de ceux qu’il guérissait par un simple toucher, des pierres qui prenaient la forme de ses piedscomme celle de Ngor, des arbres qui s’inclinaient devant lui comme celui de Nguédiaga et j’en passe. Cependant, nous nous sommes persuadé que cela ne servirait pas à grand-chose au négateur qui a déjà rejeté le miracle le plus manifeste, le plus perceptible et le plus persistant de tous qu’est celui de l’océan.

« Certes ceux qui ont mécru, cela leur est égal, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas : ils ne croiront jamais.

Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles. Et un voile épais leur couvre la vue (…). »

Mame Libasse THIAW LAYE

Auteur de L’océan de Lumières Seydina Limamou Lahial-Mahdi (psl)

Et fils du porte-parole de la communauté layène

Seydina Muhammadou Lamine Lahi

ibn Seydina Ababacar Lahi

ibn Seydina Limamou Lahi al-Mahdi (pse).

7