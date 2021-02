XALIMANEWS: Fatou Ndiaye est finalement zappée par l’Assemblée Nationale. Et c’est Cheikh Bamba Dieye qui prend sa place. Les non inscrits avaient porté leur choix sur Cheikh Bamba Dieye pour les représenter dans la commission ad hoc. Un fait que l’assemblée nationale ne semblait pas prendre en compte en voulant proposer Fatou Ndiaye. Hier mardi, Cheikh Bamba Dieye avait annoncé qu’il allait saisir l’assemblée Nationale et le comité ad hoc par une lettre pour obtenir gain de cause. La commission ad hoc est désignée pour statuer sur la levée de l’immunité parlementaire d’ Ousmane Sonko accusé de viol par Adji Sarr.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy