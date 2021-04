XALIMANEWS-Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D), un regroupement d’acteurs se réclamant de l’opposition et de la société civile, a indiqué avoir ‘’pris acte’’ de la décision du gouvernement de mettre sur pied une commission d’enquête indépendante sur les manifestations du mois de mars.

Voici l’intégralité du communiqué

1- Le M2D a pris acte de la décision “annoncée” du gouvernement de donner suite à un point important de son mémorandum à savoir la création d’une commission d’enquête indépendante sur les crimes commis lors de la répression violente des manifestations du mois de mars dernier.

Le M2D reste vigilant sur les modalités de mise en place, la composition et les TDR de cette commission dite indépendante, puisqu’il est constant que, sous nos cieux, de telles commissions ne sont souvent créées que pour ensevelir la vérité et charger des cibles désignées.

2- le scepticisme du M2D est d’autant plus fondé que dans son mémorandum, le gouvernement a conclu son long réquisitoire par la désignation d’un coupable tout trouvé : Ousmane Sonko. Quelle pertinence de mettre en place une commission d’enquête dès lors que l’initiateur, partie à l’affaire, a déjà “jugé” et « condamné » ?

D’ores et déjà, le M2D rappelle que selon les standards internationaux, cette commission devrait avoir deux missions:

– Enquêter sur les crimes commis et identifiés comme violations du droit international des droits de l’homme: Meurtres, tortures, arrestations arbitraires et illégales, disparitions forcées, usage excessif de la force, interdiction de manifestation. Tout ceci afin de rendre justice aux victimes

– Combattre l’impunité en s’assurant que tous les responsables, y compris le plus haut dans la chaîne de commandement, fassent l’objet d’enquêtes et éventuellement soient déférés

3- le M2D donne date au peuple sénégalais, dans les tout-prochains jours, pour présenter son mémorandum sur les faits en question.

4- Le M2D continue d’exiger du gouvernement la libération des otages restants et la diligence dans la mise en place, dans les mêmes formes, de la Commission en charge de l’indemnisation des victimes et de leurs familles.

Le M2D appelle le gouvernement au sens des responsabilités et renouvelle sa confiance aux forces de défenses et de sécurité reconnues pour leur professionnalisme et leur esprit républicain.

Communiqué du M2D / Fait à Dakar le 8 avril 2021