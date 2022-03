Les différentes sections de l’Afp diaspora, autour de Orphée kinss, secrétaire général Afp Benelux, a engagé avec toutes ses sensibilités, des discussions

fructueuses sur le débat en cours sur les perspectives de renouvellement du parti. L’occasion a été saisie par les responsables de AFP diaspora pour

réaffirmer leur engagement au sein du parti et leur détermination à œuvrer au quotidien pour le triomphe des valeurs et principes qui fondent

l’engagement de l’Alliance des Forces du Progrès.

Abordant les perspectives de renouvellement du parti telles qu’annoncées par Le président Moustapha Niasse, en Juin 2021 et confirmées par le Secrétariat

Politique dans sa session du 23 Février 2022 avant la fin du mois de Juillet 2022, AFP Diaspora engage tous les militants et responsables du parti à se

mobiliser pour entretenir l’héritage que ce grand homme d’Etat nous laissera.

Dans ce sillage, un congrès devrait permettre à notre organisation de renouveler son personnel dirigeant et se projeter sur les échéances électorales

à venir.

Au terme d’une large discussion avec la base, l’Afp diaspora estime que le prochain Secrétaire Général du parti doit avoir le caractère incontestable

d’homme d’État, de rassembleur, en mesure d’incarner les valeurs de fraternité, de solidarité et de travail qui fondent notre Nation.

A ce propos, notre parti et le Président Moustapha NIASSE ont déjà planté les bonnes graines, qui aujourd’hui font la fierté du parti en tant que militants et

hommes de valeurs respectés et estimés à l’image du Ministre Alioune SARR, du Professeur Maouloud DIAKHATE entre autres.

AFP Diaspora a également tenu à manifester sa satisfaction pour la contribution significative du parti dans la gouvernance économique, politique

et sociale du pays sous le leadership du Président Macky SALL.

A ce propos, AFP Diaspora salue la grandeur du Président Moustapha NIASSE dans la conduite de sa mission de Président de l’Assemblée Nationale mais

également sa clairvoyance dans le choix des hommes et des femmes qui représent bent l’AFP dans l’appareil d’Etat, qui consciencieusement et avec

probité ont conduit avec succès les charges publiques qui leur ont été confiées.

C’est le cas, du camarade Alioune SARR, initiateur et porteur de la Stratégie Nationale du Hub aérien et Touristique, qui s’est brillamment illustré au Ministère du commerce avec notamment la négociation réussie avec les acteurs économiques pour une stabilité des prix des produits de consommation, la commercialisation des produits locaux comme le riz ou l’oignon, qui ont connu des succès importants par la régulation et l’implication des banques.

Lorsque le parti a été attaqué en 2015, sur instructions de Moustapha Niasse, il s’est également, retrouvé au front en faisant le tour du Sénégal avec les camarades des Régions et de la Diaspora pour remobiliser le parti, artisan majeur de la victoire de BBY dans le stratégique département de Thiès, 2eme

ALLIANCE DES FORCES DU PROGRES/ DIASPORA

électorat après celui du Dakar, demeure une valeur sure qui incarne valablement et de fort belle manière cet avenir radieux que l’on est en droit de

prédire pour l’AFP.

Afp diaspora exhorte enfin, les militants et responsables du parti à cultiver l’unité et la cohésion pour nous permettre par l’exploitation de notre immense potentiel d’aller à la conquête d’autres succès au bénéfice du Sénégal et des Sénégalais.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2022

Afp Diaspora