« Mieux, le pourvoi, même déposé, n’est pas suspensif de l’exécution de la décision et donc de la délivrance des fiches des parrainages qui doit être immédiate, en application de l’article L47 du Code électoral lequel dispose : ‘Les décisions de justice rendues et transmises à l’autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements », lit-on dans le communiqué du collectif des avocats d’Ousmane Sonko.

