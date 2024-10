Communiqué/ Législatives anticipées: Le Parti Awalé de Abdourahmane Diouf appelle ses militants…à voter Pastef

XALIMANEWS: Allié du parti au pouvoir, le parti AWALE lance un appel à tous les sénégalais, à voter pour la liste PASTEF afin que le PROJET pour un Sénégal souverain, juste et prospère puisse se réaliser, a-t-on appris d’un communiqué parvenu à notre rédaction. Le parti dirigé par Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’enseignement supérieur a lancé cette appel lundi à la suite à la publication des déclarations de candidatures reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, par le ministère de l’intérieur.

Le parti AWALÉ réaffirme son choix de cohérence et de loyauté, et félicite tous les responsables qui ont travaillé dans la confection des listes de qualité soumises à la volonté des Sénégalais, souligne un communiqué transmis à la presse ce lundi à la suite de la publication des déclarations de candidatures reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, par le ministère de l’intérieur.

Par ailleurs, Dr Abdourahmane Diouf et ses camarades appellent tous les militants et sympathisants dans le territoire national et dans la diaspora, à la mobilisation pour un soutien sans faille à la coalition de la mouvance présidentielle