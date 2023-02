La convention nationale et internationale des ABCDAIRES porte à la connaissance de ses membres, sympathisants, et du public, de la tenue de son Assemblée générale ce dimanche 26 février 2023 au centre culturel Léopold Sédar Senghor, ex Casino de Thiès à partir de 10h précise. Cette rencontre sur fond d’hommage au parrain du Mouvement, feu Alioune Badara CISSE, sera une occasion de revisiter sa pensée et de partager sur la redynamisation de son legs politique au profit de toute la nation sénégalaise.

