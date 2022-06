Le direction n’exclut de convoquer « les auteurs d’actes de nature à compromettre la paix sociale dans les campus devant les organes universitaires et judiciaires compétentes ». Les étudiants s’essayaient au concert de casserole initié par Ousmane Sonko. Ce leader de la coalition Yewwi Askan Wi invite ses militants et sympathisants de tenir un concert de casseroles et de klaxons. Ce tintamarre est pour permettre « de se faire entendre sur la mauvaise gestion de Macky Sall », selon le leader de Pastef/ Les Patriotes. Il doit avoir lieu ce mercredi 22 juin 2022, entre 20 heures et 20 heures 10 mn.

La Direction du Centre des œuvres Universitaire de Dakar (Coud) rappelle à l’ordre les étudiants de l’Ucad. Dans un communiqué, Maguette Sène invite à plus de retenue et de responsabilité. La direction du Coud réagit à la bataille rangée entre étudiants affiliés à la coalition Yewwi Askan Wi et ceux appartenant à la coalition Benno Bokk Yakaar. « Ces actes constituent une violation flagrante du règlement intérieur des campus sociaux dont les dispositions pertinentes accordent une place essentielle à la quiétude des résidents, de surcroît en cette période de révision et d’examen » a fait savoir le Coud.

