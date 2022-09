Le leader du grand parti défend que « pour lutter contre la vie chère et le rétrécissement du panier de la ménagère, il faut enlever la sève de la corruption dans l’action publique, réduire drastiquement le train de vie de l’État, améliorer le pouvoir d’achat et inscrire notre pays dans la voie du plein emploi. En somme, mettre en place les agrégats d’une véritable politique de développement économique et sociale portée par une croissance inclusive au service des populations. Après plus d’une décennie d’errements du Plan Sénégal Émergent (PSE), il est temps d ‘admettre le fiasco de cette escroquerie économique avec ses conséquences néfastes pour le bien-être social des populations. De plus, il nous faut des actions et des réformes pour aboutir à des transformations qui impulsent de nouvelles dynamiques de progrès social ».

