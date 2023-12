Selon le journal, reprenant les déclarations des enquêteurs, Ndella Madior Diouf aurait eu pour seul objectif de « se faire de l’argent sur le dos des mères biologiques des bébés en détresse ». De plus, Libération rapporte que deux des six bébés sont décédés en raison d’une « mauvaise reconstitution des biberons et de l’utilisation d’un lait du 3ème âge inadapté aux nouveau-nés ». Certains bébés présentaient également une « diarrhée profuse et des vomissements, entraînant une déshydratation aiguë et une dénutrition importante ».

