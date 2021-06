On remarque que les filles ont obtenu 50,46% des 107 distinctions. Cette année, ce sont 96 lauréats dont 47 filles et 49 garçons qui seront à l’honneur avec 54 lauréats en première et 42 lauréats en terminale. Il faut constater que les élèves des séries scientifiques (51 lauréats) et particulièrement ceux de la série S1 (34 lauréats sur les 51), ont encore remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu’en terminale.

XALIMANEWS- Le nombre de candidats inscrits au concours général est de 2132 (public et privé) contre 2136 en 2019. Au terme des délibérations du jury présidé par la doyenne de l’Inspection générale de l’éducation et de la formation (Igef), 107 distinctions dont 55 prix et 52 accessits ont été décernés. Il s’agit de 63 distinctions en première et 44 en terminale. Autre fait marquant : 80 lauréats viennent du public contre 27 pour le privé.

