Compte tenu des délais et de la procédure de mise en état du dossier après l’introduction du pourvoi (il faut compter en général, de nombreux mois, voire plus d’un an, avant qu’une affaire soit vidée à la Cour suprême), il est donc fort possible qu’une décision de la Cour suprême n’intervienne pas avant les élections présidentielles de 2024 et la fin du règne de Macky SALL. Pour mémoire, Dans l’affaire NGOR DIOP, le magistrat avait saisi, en octobre 2020, la Chambre administrative de la Cour suprême, aux fins d’annulation de la décision illégale d’affectation, le concernant. Il aura fallu attendre près de 17 mois avant qu’une décision soit rendue le 10 mars 2022, actant la réhabilitation de N’GOR DIOP. Comme tout dossier qui atterrit à la Cour suprême, l’affaire Barthélemy DIAS doit être traitée selon les délais classiques (en vertu du sacro-saint principe d’égalité de traitement entre citoyens, aucune intervention ne doit être tolérée pour que son dossier soit au-dessus de la pile).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy