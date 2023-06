Sur la condamnation d’Ousmane Sonko, déclaré coupable de corruption de jeunesse et condamné par contumace à une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme avec une amende et des dommages et intérêts, « le parti politique Fulla ak Fayda a constaté : le comportement indigne et irresponsable du président du pastef, la justice sénégalaise a disqualifié la thèse du complot politique , arme du client de sweet Beauté salon de massage des pervers aux moeurs faciles et la confirmation de rapports sexuels du leader des « Patriotes » avec la jeune fille de 20 ans Adji Raby Sarr. »

