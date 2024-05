Condamnation pour coups et blessures volontaires à sa co-épouse : Maguette Diop écope de deux ans de prison

XALIMANEWS-Maguette Diop a été jugée coupable le 30 mai par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle a écopé d’une peine de deux ans de prison, dont trois mois fermes, pour avoir infligé des coups et blessures volontaires à sa co-épouse, Bougouma Diène, avec un tesson de miroir, causant une incapacité temporaire de travail de 18 jours.

Les événements se sont déroulés le 3 mai 2024 dans un immeuble à Yoff où les deux femmes vivent. Une dispute a éclaté, poussant Bougouma Diène à descendre précipitamment et à glisser sur du détergent répandu par Maguette. Cette dernière en a profité pour l’attaquer avec un morceau de miroir, sous les yeux de la fille de Bougouma.

Alertés par la situation, les membres de la famille sont intervenus pour mettre fin à l’agression et ont conduit Bougouma à l’hôpital, où elle a reçu un certificat médical attestant de son incapacité temporaire de travail. Les aveux de Maguette ont conduit à son arrestation.

Lors de l’audience, Maguette a plaidé coupable mais a nié toute préméditation, affirmant s’être défendue contre Bougouma, qu’elle accuse d’avoir dévalé les escaliers armée d’une matraque. Le procureur a requis une peine d’un an de prison, dont six mois fermes.

Finalement, le Tribunal l’a condamnée à deux ans de prison, dont trois mois fermes, pour « coups et blessures volontaires avec préméditation » et lui a ordonné de verser deux millions FCFA à Bougouma Diène en dommages et intérêts.