La defense du leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) avait un délai de six (6) jours pour déposer leur recours en cassation. Et selon Les Échos, elle a saisi la Cour suprême, hier vendredi, pour former un pourvoi en cassation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy