Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le journaliste René Capain Bassène est gravement malade après plusieurs jours de diète

XALIMANEWS: Observant une diète noire depuis le 29 août, jour du verdict de son procès en appel confirmant la peine de réclusion criminelle à perpétuité, le journaliste René Capain Bassène est dans une situation critique, selon ses proches et parents. Ces derniers renseignent sur la dégradation de son état de santé. « Nous l’avons trouvé dans un état préoccupant et inquiétant… », lance le Président du Mouvement Vision Citoyenne qui dit craindre le pire pour René. « Nous sommes vraiment inquiets pour son cas, nos tentatives de l’en dissuader sont restées vaines», déclare l’activiste qui parle de choc psychologique reçu par René Capain Bassène. Très affaibli par cette grève de la faim totale enclenchée depuis le 29 août dernier, René serait même évacué pour des soins suite à l’intervention de sa femme, nous souffle une source. Les va-et-vient de sa femme hier non loin de la MAC de Ziguinchor renseignaient sur l’état préoccupant de son mari. L’angoisse était d’ailleurs visible sur le visage de Madame Bassène Odette Coly. Sur la vingtaine d’accusés dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, il reste le seul à croupir en prison, puisque condamné à la réclusion à perpétuité, une peine confirmée le 29 août dernier, par la chambre d’appel criminelle du tribunal de Ziguinchor. Une lourde sentence que ses proches et parents digèrent difficilement tout comme René qui, rappelons-le, devant la barre lors du procès en première instance, avait menacé de se suicider s’il était condamné. Arrêté en janvier 2018 dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte dont il était présenté comme le cerveau, René Capain Bassène a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance le 13 juin 2022 avec Ampoi Bodian et le chef rebelle César Atoute Badiate ( condamné par contumance) avant de voir cette peine confirmée pour par la chambre d’appel, le 29 août dernier. Son compagnon de chambre, Omar Ampoi Bodian, a été acquitté et est sorti de pSud Quotidien